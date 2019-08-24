الحكيم يحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على أرواح المواطنين ويدعو إلى مراجعة الخطط الأمنية

2019/08/24 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

حمل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت، الحكومة العراقية مسؤولية الحفاظ على ارواح المواطنين، فيما دعا الى مراجعة الخطط الامنية.





وقال الحكيم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “شهد قضاء المسيب في محافظة بابل يوم امس اعتداء ارهابيا بعد انفجار دراجة نارية خلفت عددا من الجرحى بين صفوف المواطنين”.





وأضاف، “في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه هذا الاعتداء الغادر فإننا نحذر من تكرار مثل هذه الاعتداءات الارهابية ونحمل الحكومة العراقية والاجهزة الامنية مسؤولية الحفاظ على ارواح المواطنين”.





ودعا الحكيم، الى “مراجعة الخطط الامنية وتحديث ما هو تقليدي منها ومعالجة مكامن الهشاشة فيها وتفعيل واعتماد الجهد الاستخباري لعدم تعريض المنجز الامني لانتكاسة كبيرة”.

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