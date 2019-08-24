2019/08/24 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبتاه

بقلم / مريم أسامه

قوتي باتت تزعجني

تحاول قتل حروف الحنين اليك

تصد دموع الحزن

شيء داخلي قد تحطم

حتى انه كل شي اظن

أعلم هذا

البنت بعد وفاة والدها

ما لها من فرح ابدي

لكن همسك في اذني انقذني

(ابنتي هي الاقوى لن يغلبها الزمن )

في التغلب على الهموم ساعدني

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