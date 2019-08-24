مصادر أردنية: إطلاق النار على حافلة سياحية في البتراء ولا اصابات بشرية

2019/08/24 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مجهولون اليوم السبت، النار على حافلة تقل أدلاء سياحيين من وادي موسى إلى البترا، في الأردن، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أردنية.

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