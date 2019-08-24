2019/08/24 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. انطلاق المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر لتفتيش وتطهير ٤٢٩٤٦ الف كيلو متر مربع في الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/24 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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