الغانمي: قطعات الجيش والحشد افترشوا الصحراء في وداي حوران ويتقدمون معا

2019/08/24 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس اركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، السبت، ان قطعات الجيش والحشد الشعبي افترشوا الصحراء في وداي حوران ويتقدمون معا، فيما شدد على أنه هذا ردنا على من يتصيد في الماء العكر.وقال الغانمي في تصريح اورده موقع “ الحشد الشعبي” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الاصوات الشاذة التي لا تريد للعراق ان […]

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