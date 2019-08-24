2019/08/24 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، اليوم السبت، أن الحكومة لم تصرف اَي تعويضات الى المتضررين من نفوق الأسماك وخرق الحنطة وغيرها على الرغم من وجود تخصيصات مالية ضمن موازنة 2019.وقال الشمري للمركز الخبري الوطني NNC، ان “لجنة الزراعة النيابية وجهت كتابا رسميا المالية النيابية ليكون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية تتحرك بشأن تعويضات المتضررين وتتهم الحكومة بـ”التسويف” المركز الخبري الوطني.

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