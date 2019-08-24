ذي قار تكشف عن مبادرة لإنشاء وحدات سكنية واطئة الكلفة للمشمولين بالحماية الاجتماعية

2019/08/24 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، السبت، عن قرب اطلاق مبادرة استثمارية لإنشاء منازل واطئة الكلفة للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى وجود مساعٍ للتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لفرز مساحات في الناصرية لغرض إعلانها كفرصة استثمارية.وقال الخاقاني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة […]

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