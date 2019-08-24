2019/08/24 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية ان نادي ​سالامنكا​ الاسباني الذي سقط من مصافي اندية دوري الدرجة الثانية الاسباني الى ​الدرجة الثالثة​ قرر ​اقالة​ المدير الفني الجديد للفريق مارك انطونيو ​رودريغيز​ بعد ثلاثة ايام فقط من استلام مهامه كمدير فني للفريق.

وكان المدرب الملقب بـ"شكيماركو" قد استلم منصب المدير الفني نهار الاربعاء الا ان الفريق قرر اقالة المدرب المكسيكي بعد 3 ايام فقط.

وجاء في بيان النادي "نشكر ​مارك انطونيو رودريغيز​ على ما قدمه خلال الفترة التي تواجد فيها مع الفريق ونتمنى له النجاح في مسيرته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق اسباني يقيل مدربه بعد 3 أيام من بدء مهمته) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق اسباني يقيل مدربه بعد 3 أيام من بدء مهمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).