2019/08/24 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت مصادر أردنية، اليوم السبت، أن إطلاق النار على حافلة في البتراء جنوبي البلاد، أسفر غن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.وأكد مصدر أمني أن “مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي”، مؤكدا عدم وجود إصابات.ولم تتضح حتى الآن هوية “المجهولين” وما إذا كان الأمن تمكن من إلقاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن..



مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء وكالة خطوة برس.

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