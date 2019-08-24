الزراعة النيابية تتحرك بشأن تعويضات المتضررين وتتهم الحكومة بـ

2019/08/24 | 12:40

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بغداد/ سومر نيوز

كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، اليوم السبت، أن الحكومة لم تصرف اَي تعوي...

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