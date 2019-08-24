المرور تعلن تعميم آلية الاختبار الالكتروني في جميع مواقعها

2019/08/24 | 12:40

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت مديرية المرور العامة، السبت، انها ستعمم آلية اختبار الراغبين بالحصول على اجازة السوق الكترونيا ب...

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