مكتب المرجع اليعقوبي بغداد الرصافة يزور مرشدي الحجاج بعد عودتهم من المناسك

2019/08/24 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بغداد الرصافة سماحة الشيخ مازن الحصناوي و الشيخ قاسم الطائي والسيد صفاء أبو رغيف والشيخ شاكر البهادلي بعد عودتهم من مناسك الحج .وترأس الوفد الشيخ مجيد العبودي مدير مكتب المرجع اليعقوبي بغداد الرصافة ,والشيخ محمد علوان البهادلي مدير علاقات المكتب والشيخ محمد البهادلي والشيخ …

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