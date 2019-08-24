2019/08/24 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، إلى قاعة المحكمة على خلفية قضية “الثراء الحرام” التي تشمل اتهامات بالفساد.ووفقا لموقع “روسيا اليوم” فقد استأنف اليوم جلسات محاكمة البشير بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم تتعلق بغسيل الأموال، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاتهام.وتجري المحاكمة بحضور المحامي، أحمد إبراهيم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف محاكمة الرئيس السوداني المعزول) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف محاكمة الرئيس السوداني المعزول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).