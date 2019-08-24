2019/08/24 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي يحمل “الطائفيين” مسؤولية تفجير المسيب ويحذر من “تفجيرات جديدة” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة وطن الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/24 | 13:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة وطن.

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