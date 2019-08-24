الحرس الثوري والمخلب /3/ يتسبّبان بنزوح أهالي /20/ قريةٍ في كردستان

2019/08/24 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق اضطرّ سكان نحو /20/ قريةٍ كردية على سفوح جبل #قنديل في المثلث الممتد ما بين إيران وتركيا وإقليم كردستان، للنزوح عن قراهم صباح اليوم السبت، تحت […]

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