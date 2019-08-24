مجلس ديالى يدعو لحسم مفقودي” حزيران الاسود”

2019/08/24 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..دعا مجلس محافظة ديالى، السبت، الى حسم ملف ما اسماهم مفقودي حزيران الاسود داخل المحافظة بعد مرور خمس سنوات على الحادثة.وقال عضو مجلس ديالى احمد ارزوقي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “اكثر من 40 من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومدنيين فقد اثرهم خلال احداث حزيران 2014 في مناطق متفرقة من ديالى بعد […]

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