2019/08/24 | 13:40

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السبت 24 أغسطس 2019 | 01:37 مساءً | عدد القراءات : 6

مسلحون يطلقون النار على حافلة سياحية في البتراء بالأردن

متابعة/...أطلق مجهولون، اليوم السبت، النار على حافلة كانت تقل مرشدين سياحيين من منطقة وادي موسى إلى البتراء.

وأكد مصدر أمني محلي أن إطلاق النار استهدف مركبة تابعة لسلطة إقليم البتراء، وقد خلف الهجوم أضرارا مادية فقط.

من جهته أفاد متصرف البتراء بأن "البحث جارٍ عن مطلق النار على مركبة المرشدين السياحيين".

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