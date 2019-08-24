2019/08/24 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكدت تقارير صحفية إسبانية مقربة من نادي ريال مدريد أن “الملكي” طالب إدارة نادي باريس سان جرمان الفرنسي بالحصول على تأكيدات بشأن حالة قدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قبل التعاقد معه.وذكرت صحيفة “الماركا” الإسبانية “في إطار اهتمام مسؤولي الريال بالتعاقد مع نيمار، فإنهم يسعون للحصول على تأكيدات من باريس سان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد يضع “شرطا غريبا” قبل التعاقد مع نيمار وكالة خطوة برس.

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