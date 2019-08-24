إعتقال أربعة متهمين بالجرائم في كربلاء

2019/08/24 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأكدت مديرية شرطة كربلاء، اليوم السبت، أعتقال عدد من المتهمين من بينهم شخص بحوزته رمانات يدوية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن دوريات نجدة المحافظة ألقت القبض على أربعة متهمين من بينهم شخص يحمل ثلاثة رمانات يدوية مع الصواعق"، بالإضافة إلى "مادة مخدرة مع مواد ممنوعة مختلفة وآلات جارحة".

وأكد البيان، انه "تم القاء القبض على ثلاثة سراق بالجرم المشهود يستقلون دراجة نارية أثناء سرقتهم حقيبة نسائية تحوي بداخلها 3 أجهزة موبايل مع مبلغ من المال"، لافتاً الى أنه "تم إحالة السراق إلى قسم مكافحة الإجرام لاستكمال التحقيق ومعرفة الجرائم التي قاموا بها بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".انتهى/س

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