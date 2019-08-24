مجلس بغداد يكشف عن آلية تجاوز المعوقات في تنفيذ مشروع القطار المعلق

2019/08/24 | 13:44

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بغداد :سومر نيوز

كشف مجلس محافظة بغداد، السبت، عن آلية تجاوز المعوقات في تنفيذ مشروع القطار المعلق الذي يربط عدد من منا...

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