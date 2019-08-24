2019/08/24 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر خاصة : كاتانيتش أختار المدرب (عباس عبيد) للعمل معه ضمن الكادر التدريبي المساعد لمنتخبنا الوطني

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