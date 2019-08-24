تعرف على أسباب عدم تعاقد القوة الجوية مع التونسي علي المشاني

2019/08/24 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم أيوب أوديشو، السبت، أسباب عدم التعاقد مع المحترف التونسي علي المشاني، وذلك بعد تعثر صفقة التعاقد معه للدفاع عن الوان الفريق خلال الموسم المقبل.وذكر أوديشو في بيان للنادي تلقت / المعلومة/ نسخة منه، أن “اللاعب التونسي علي المشاني أخل بشروط العقد التي تم عليها الاتفاق مسبقاً […]

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