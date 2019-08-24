2019/08/24 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت الملاكات الفنية والهندسية في توزيع كهرباء الديوانية عدد من الأعمال الفنية لإصلاح وصيانة الشبكة الكهربائية داخل مركز المحافظة .وقال مدير إعلام كهرباء الديوانية قاسم الديواني للنعيم نيوز , إن ” الأعمال شملت مناطق مختلفة من مركز المدينة لاستبدال المحولات الكهربائية والقابلوات العاطلة وتبديل أسلاك كهربائية ” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أعمال صيانة للشبكة الكهربائية في الديوانية النعيم نيوز.

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