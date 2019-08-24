اكذوبة الغدير الخميني نسف حديث خم

2019/08/24 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش ان حديث السقيفة والغدير ينفي كل منهما الآخر، فمؤتمر السقيفة يلغي حديث الغدير، لأنه لو كان حديث الغدير حقيقيا، فلماذا عقدت مؤتمر السقيفة أصلا؟ على إعتبار ان الخليفة...أكمل القراءة ←

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