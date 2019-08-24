مقتل عنصرين من داعش باشتباك مع القوات الأمنية غرب الأنبار

2019/08/24 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قطعات الحشد الشعبي ، السبت، عنصرين من داعش باشتباك في قرية محيور جنوب شرق القائم غرب الأنبار.

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