الحشد يدمر كدس عتاد ومقذوفات حربية لداعش في جزيرة نينوى

2019/08/24 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 33 بالحشد، السبت، كدس عتاد ومقذوفات حربية لداعش في جزيرة نينوى.

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