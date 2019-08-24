2019/08/24 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى المنتخب العراقي للشباب الى استغلال بطولة غرب آسيا الحالية بأكبر قدر ممكن استعداداً لاستحقاقاته المقبلة، خاصة أن التحضيرات السابقة كانت ضعيفة، ولم ترتق للمستوى المطلوب.ويستضيف منتخب العراق للشباب مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2020 ، حيث ستتركز الأنظار نحوه في أربع مباريات ستجمعه بعُمان، وفلسطين، والكويت وباكستان.اختبارٌ صعبٌ ينتظر شباب “أسود الرافدين”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شباب العراق يواجهون الامارات بمهمّة صعبة في بطولة غرب آسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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