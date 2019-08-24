مجلس ديالى يحدد موعد انطلاق اكبر حملة لبناء المدارس بكلفة اكثر من 70 مليار دينار

2019/08/24 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى أعلنت لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى، السبت، أن شهر ايلول القادم سيشهد انطلاق اكبر حملة لبناء المدارس في تاريخ المحافظة بكلفة 70 مليار دينار.وقال رئيس اللجنة احمد الربيعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “شهر ايلول القادم سيشهد انطلاق اكبر حملة لبناء المدارس في تاريخ ديالى والتي تتضمن 105 مدرسة في عموم اقضية […]

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