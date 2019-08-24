2019/08/24 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل، السبت، عن توجه الطلبة غداً الاحد ﻷداء الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية والمتوسطة في جميع انحاء العراق للدور الثاني.وقال السهيل في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “الوزارة انهت استعداداتها اللوجستية كافة والخاصة بإجراء الامتحانات العامة الوزارية للدراسة الاعدادية/ الدور الثاني ، بفروعها {العلمي، الادبي، المهني، والاسلامي} والمتوسطة للعام الدراسي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن انطلاق امتحانات الدور الثاني للدراستين المتوسطة والإعدادية غداً الأحد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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