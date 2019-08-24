جرف الصخر.. صندوق جرائم الحشد

2019/08/24 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر السامرائي تعود قضية جرف الصخر للواجهة من جديد بعد أن لفها الغموض طيلة خمس سنوات إثر سيطرة مليشيات الحشد الشعبي عليها، وذلك من خلال عشرات الجثث التي ظهرت مؤخرا،...أكمل القراءة ←

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