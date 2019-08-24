2019/08/24 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

شيعت قيادة شرطة البصرة ظهر، ثلاثة من منتسبيها استشهدوا خلال عملية امنية نفذت يوم امس ضد عصابة تتاجر بالمخدرات.

وقال مصدر في قيادة

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