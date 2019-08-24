2019/08/24 | 13:57

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ماهو مصير الأجانب المعتقلين بالحملات الأمنية على صالات الروليت ببغداد؟

متابعة/...كشف المفتش العام في وزارة الداخلية ، جمال الأسدي، السبت، عن اعتقال السلطات العراقية لمجموعة من الأجانب كانوا يعملون في صالات القمار ببغداد، مؤكدا سيتم محاكمتهم وفق القانون العراقي.

وقال الأسدي، بحسب "RT"، إن "من بين المعتقلين 24 امرأة من جنسيات عدة، وهناك عدد من الرجال الأجانب أيضا، وهؤلاء كانوا يعملون ويديرون صالات روليت في بغداد"، مبينا إنهم "سيحاكمون وفق القانون العراقي بعد أن تنتهي عمليات التحقيق معهم".

وأضاف أن "الوزارة مستمرة بعملها في متابعة هذا الملف واعتقال إداراته".

يذكر أن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية يقوم بحملات واسعة لغلق صالات الروليت والقمار في العاصمة بغداد، واعتقل العشرات من أصحاب هذه الصالات والمتاجرين بالمخدرات والنساء.





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