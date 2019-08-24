مفتشية الداخلية : الأجانب الذين اعتقلوا بالحملات الأمنية على صالات الروليت سيحاكمون وفق القانون العراقي

2019/08/24 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … كشف المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية، جمال الأسدي، اليوم السبت، عن اعتقال السلطات العراقية لمجموعة من الأجانب كانوا يعملون في صالات القمار ببغداد، مؤكدا سيتم محاكمتهم وفق القانون العراقي.وقال الأسدي، بحسب “RT”، إن “من بين المعتقلين 24 امرأة من جنسيات عدة، وهناك عدد من الرجال الأجانب أيضا، وهؤلاء كانوا يعملون ويديرون […]

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