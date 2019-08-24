القاهرة تحضر امانة بغداد للموسم الجديد

2019/08/24 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل وفد نادي امانة بغداد، الخميس، الى العاصمة المصرية القاهرة، للدخول في معسكر تدريبي استعداداً للموسم المقبل 2019/ 2020.وقال المنسق الاعلامي للنادي عدي صبار في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “وفد نادي أمانة بغداد وصل القاهرة للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لمنافسات الموسم الجديد”.واوضح صبار، أن” المعسكر سيستمر لغاية الثالث من شهر أيلول […]

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