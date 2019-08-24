دعما لالغائها ..نائب عن الحكمة:قيادة العمليات العسكرية بلا سند قانوني وليس هناك ضرورة لوجودها

2019/08/24 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية ، حسن فدعم ، السبت، انه لاضرورة لوجود قيادة العمليات العسكرية، كما انها تخلوا من “سند قانوني‎” .

وقال فدعم في تصريح لـ” كلكامش برس” ان “دعوات الغاء قيادة العمليات العسكرية ، ليست جديدة، وليس هناك سند قانوني لوجودها “.



مستدركا ” لكن لا مانع من تشكيلها بامر من القائد العام للقوات المسلحة”.

واوضح ” ليس هناك ضرورة ملحة لوجود قيادة عمليات عسكرية في المناطق الوسطى والجنوبية”،مشيراً الى ان “قيادات الشرطة موجودة وممكن تقاسم الصلاحيات بين الدفاع والداخلية على حفظ الامن”.

واضاف ان” استمرار قيادة العمليات العسكرية ستبقى توزيع الادوار عائمة وغير واضحة”.

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