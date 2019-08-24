تدمير مخبأ للعتاد ومقذوفات حربية لداعش في جزيرة نينوى

2019/08/24 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للحشد الشعبي اليوم السبت، مخبأ للعتاد ومقذوفات حربية لداعش في جزيرة نينوى.وذكر بيان للحشد الشعبي ان مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 33 بالحشد الشعبي التي تشارك بتنفيذ عملية امنية لتعقب فلول عصابات داعش في جزيرة نينوى تمكنت من تدمير مخبأ للعتاد ضم مقذوفات حربية تابعة لداعش.

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