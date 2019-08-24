الحشد يدمر عتاد ومقذوفات حربية لداعش في نينوى

2019/08/24 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، من تدمير كدس عتاد ومقذوفات حربية تعود لتنظيم داعش في جزيرة نينوى.

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 33 بالحشد الشعبي والتي تشارك بتنفيذ عملية امنية لتعقب فلول عصابات داعش في جزيرة نينوى تمكنت من تدمير كدس عتاد يضم مقذوفات حربية تابعة لداعش".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت صباح اليوم السبت، عن انطلاق عملية إرادة النصر الرابعة لتطهير صحراء محافظة الانبار من فلول تنظيم داعش.

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