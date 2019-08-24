2019/08/24 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن محافظة بابل حسن فدعم، اليوم السبت، أن تفجيرات يوم امس في المحافظة وقعت نتيجة التصعيد في الخطاب الطائفي من بعض الشخصيات السياسية.وقال فدعم في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، ان “الخروقات الامنية في محافظة بابل كنا متوقعين ذلك”، مشيرا الى ان “هناك اطرافا كثيرة تدخلت في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن بابل يكشف سبباً لتفجيرات المسيب: كنا نتوقع ذلك المركز الخبري الوطني.

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