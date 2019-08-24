2019/08/24 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أصدر مسئولو شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك” في العام الماضي تعليمات إلى إنستجرام بـ “زيادة عدد الإعلانات في التطبيق للضعف تقريبًا”، وفقًا لتقرير جديد صادر من موقع “ذا إنفورماشن” التقني.وعرض التقرير جميع الطرق التي مارس بها “فيسبوك” المزيد من التحكم في “إنستجرام” على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك خطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنستجرام يصبح أكثر إزعاجا بعد هذا القرار الجديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنستجرام يصبح أكثر إزعاجا بعد هذا القرار الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).