2019/08/24 | 14:07

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مقتل اربعة دواعش والقبض على اربعة اخرين بمنطقة بنيان جنوب شرق القائم

السبت

24

أب

2019 :

01:59 pm

13

مقتل اربعة دواعش والقاء القبض على اربعة ارهابيين بمنطقة بنيان سحالي

وهو وادي جنوب شرق القائم بسبعين كم

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