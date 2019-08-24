2019/08/24 | 14:07

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بالصورة..



كاتانيتش يجدد عقده لقيادة اسود الرافدين

افاد مصدر مطلع في اتحاد الكرة، بتوقيع عقد السلوفيني ستريتشكو

كاتانيتش لقيادة اسود الرافدين في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات

كأس العالم 2022، مبينا ان شروط العقد لم يطرأ عليها تغييرات

كثيرة.وقال المصدر ان “العقد الذي وقعه كاتانيتش لم يطرأ عليه تغييرات

كثيرة، مجرد ان تكون اجور مدرب اللياقة البدنية ضمن اجور المدرب”،

لافتا الى ان “المدرب المساعد المحلي الذي طالب به الاتحاد، والذي

سيعلن عنه لاحقا لم يدخل ضمن العقد”.واضاف، ان “كاتانيتش اشترط موافقته ايضا على المدرب المساعد”، فيما

استبعد ان “يؤخذ بمقترح اضافة مستشارين للمدرب السلوفيني”.وينتهي عقد كاتانيتش الجديد في شهر حزيران 2020.

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