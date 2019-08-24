2019/08/24 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ما يلي ست نقاط أساسية يجب متابعتها خلال قمة مجموعة السبع التي تفتتح السبت في مدينة بياريتس في فرنسا: – اختبار

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