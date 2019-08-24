2019/08/24 | 14:07

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مؤتمر لمجالس المحافظات يطالب بكشف نتائج التحقيقات بخصوص استهداف المعسكرات

كلمة - كربلاء

تمخض المؤتمر الأول لمجالس المحافظات المنعقد في محافظة

كربلاء، يوم السبت، عن 6 توصيات إلى الحكومة الاتحادية، تضمنت

الاشارة إلى حوادث تفجيرات المعسكرات.

واظهرت وثيقة نتائج المؤتمر الأول لمجالس المحافظات والمنعقد في

محافظة كربلاء، بمشاركة 15 محافظة.

وشملت التوصيات، مطالبة “الحكومة باظهار نتائج التحقيقات الخاصة

بحوادث الانفجارات التي طالت معسكرات تابعة للحشد الشعبي”، وأشارت

إلى أن “الأمر أصبح خطيراً ويمس سيادة الدولة وسلامة الشعب”.

وطالبت التوصيات الحكومة بالالتزام بـ8 موادة دستورية تخص المحافظات

غير المنتظمة في إقليم لضمان “التوزيع العادل” للواردات المالية

الاتحادية بين المحافظات، أسوة بالآلية المتبعة في إقليم كردستان

العراق، بالاضافة إلى تفعيل “اللامركزية الادارية” التي تخص الحكم

المحلي وصلاحياته.

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