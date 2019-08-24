2019/08/24 | 14:08

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صحيفة عبرية: تل ابيب نفذت 5 غارات على مخازن الحشد

في تقرير ملفت قد يغير من بوصلة العمل السياسي والعسكري في العراق

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قالت صحيفة معاريف العبرية ان العراق اصبح شبيها لسوريا ، مبينة

انه يمكن مهاجمته بشكل منهجي.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها ان تل ابيب نفذت خمسة هجمات جوية

استهدفت مخازن الحشد الشعبي في العراق ، مشيرة الى ان الهدف من هذه

الغارات هو منع إنشاء قواعد قادرة على إلحاق الضرر بإسرائيل.

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