2019/08/24 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة عبرية: تل ابيب نفذت 5 غارات على مخازن الحشد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
صحيفة عبرية: تل ابيب نفذت 5 غارات على مخازن الحشد
في تقرير ملفت قد يغير من بوصلة العمل السياسي والعسكري في العراق
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قالت صحيفة معاريف العبرية ان العراق اصبح شبيها لسوريا ، مبينة
انه يمكن مهاجمته بشكل منهجي.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها ان تل ابيب نفذت خمسة هجمات جوية
استهدفت مخازن الحشد الشعبي في العراق ، مشيرة الى ان الهدف من هذه
الغارات هو منع إنشاء قواعد قادرة على إلحاق الضرر بإسرائيل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة عبرية: تل ابيب نفذت 5 غارات على مخازن الحشد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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