2019/08/24 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس اركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، ان قطعات الجيش والحشد الشعبي تتقدمان معا في وداي حوران بصحراء الأنبار.

وقال الغانمي في تصريح، إن القطعات المشتركة في عملية إرادة النصر الرابعة تتقدم سوية لملاحقة فلول داعش الإرهابي، مبينا أن العملية بدأت باستطلاع وادي حوران بالطائرات وبارتفاع منخفض من حديثة باتجاه الرطبة والحدود الفاصلة للأنبار.

وأضاف، أن هذه المناطق شهدت تحركات قليلة من قبل الإرهابيين، نافيا وجود أعداد كبيرة من عناصر التنظيم الإرهابي.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي: الجيش والحشد الشعبي يتقدمان معا في وادي حوران بصحراء الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي: الجيش والحشد الشعبي يتقدمان معا في وادي حوران بصحراء الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).