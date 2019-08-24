“المعلومة” تكشف الشرط الجزائي في عقد مدرب المنتخب الوطني

2019/08/24 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جددت الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقد مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش لمدة عام اخر، دون الاعلام عن شروط وبنود العقد.وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها / المعلومة/ فإن وكيل اعمال كاتانيتش، اصر على ان تواجد شرط جزائي في حال اراد اتحاد الكرة فسخ عقد المدرب قبل نهاية عقده.ويبلغ الشرط الجزائي مليون و200 الف […]

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