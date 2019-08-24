2019/08/24 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخراج الفصائل المسلحة منها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يعزز سيطرته على محيط مدينة "خان شيخون" الاستراتيجية بمحافظة إدلب ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يعزز سيطرته على محيط مدينة "خان شيخون" الاستراتيجية بمحافظة إدلب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).