2019/08/24 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر أمني ” برتبة ضابط ” الأنباء التي تحدثت عن حصول ثلاث حالات خطف أو فقدان في قضاء المدينة خلال الأسبوعين الماضيين .وقال المصدر للنعيم نيوز ، إنه ” لا يوجد أي حالات خطف في قضاء المدينة وإن ما تم تسجيله لدى مركز شرطة القضاء عن وجود ثلاث حالات فقدان خلال الأسبوعين الماضيين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر أمني: ينفي حدوث حالات خطف في قضاء المدينة النعيم نيوز.

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