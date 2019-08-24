هبوط حاد في مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة

2019/08/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو، وهو ما يشير إلى استمرار تباطؤ في سوق الإسكان رغم تراجع معدلات الرهون العقارية وسوق عمل قوية.

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