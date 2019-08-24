تدمير كدس للعتاد والمقذوفات الحربية في جزيرة نينوى

2019/08/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دمرت القوات الأمنية، اليوم السبت، كدسا للعتاد والمقذوفات ااحربية التابعة لداعش في جزيرة نينوى.

وذكر بيان للحشد الشعبي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 33 بالحشد والتي تشارك بتنفيذ عملية امنية لتعقب فلول عصابات داعش في جزيرة نينوى تمكنت من تدمير كدس عتاد يضم مقذوفات حربية تابعة للتنظيم”.





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